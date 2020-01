A “One – o mar como nunca o sentiu”, assim se chama a "exposição imersiva”, fará parte da rota dos eventos da Lisboa Capital verde Europeia 2020, mas deverá ir muito além. João Falcato, presidente do Conselho de Administração do Oceanário de Lisboa, disse aos jornalistas que a “One” é uma exposição temporária mas sem data para terminar, adiantando que com esta nova atração o Oceanário passa a ter uma “experiência integrada”, porque a “One” complementa a exposição das Florestas Submersas e a parte do aquário.

A exposição, que será oficialmente inaugurada no sábado com a presença do primeiro-ministro, António Costa, do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e do secretário-geral da ONU, António Guterres, no arranque da Lisboa Capital verde Europeia 2020, abre ao público no domingo.

Na nova exposição vai sentir-se que o homem e o oceano estão ligados e que tudo está dependente de equilíbrios, afirma o responsável, salientando que todas as imagens foram feitas em Portugal. “Temos uma biodiversidade única, temos os maiores predadores do mundo e os peixes mais pequenos e bonitos”, diz.

A “One” é uma exposição que começa por um corredor escuro e se abre numa sala com 10 ecrãs de vídeo gigantes, com mar dos dois lados. E peixes.

Nela tem-se a sensação que se está a ir para o fundo do mar ou que se mergulha com os peixes. Sentem-se a força das ondas, o mar selvagem dos Açores, os golfinhos no Algarve, a tranquilidade das águas profundas.