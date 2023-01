Lisboa e os Lisboetas é um podcast produzido pela MadreMedia que vai levá-lo a conhecer os recantos da nossa capital. Em cada episódio, o anfitrião José Sá Fernandes e um (ou mais) convidados dão juntos um passeio por uma zona de Lisboa e descobrem a sua história e as suas estórias. Neste episódio, passeamos com Rita Folgosa, geógrafa, e Miguel Abreu, organizador do Festival Todos, pela freguesia lisboeta de Santa Clara.

Inês Vales | MadreMedia

Rita Folgosa, geógrafa, e Miguel Abreu, organizador do Festival Todos, passeiam com José Sá Fernandes pelas Galinheiras e pela Ameixoeira e conversam sobre as fronteiras da capital, o "anel verde" que podia envolver a cidade e a multiculturalidade e desafios de quem vive nestas zonas de Lisboa. Pode ouvir e subscrever o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma de podcasts. O podcast Lisboa e os Lisboetas é produzido pela MadreMedia e teve o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.