Segundo a organização do Rock in Rio Lisboa, num comunicado hoje divulgado, “os grandes êxitos do pop/rock estão garantidos” no festival, em 27 de junho, “num dia marcado pela estreia de nomes icónicos: Duran Duran, pela primeira vez na Cidade do Rock, e a-ha, numa estreia em Portugal”.

Além disso, no mesmo dia, e também no palco principal, atuam os portugueses Xutos & Pontapés, “presentes em todas as edições desde 2004”, e os ingleses Bush.

Os Duran Duran, cabeças de cartaz do dia 27 de junho, atuam no Rock in Rio Lisboa, 15 anos depois do último concerto em Portugal (em maio de 2005 no Coliseu de Lisboa).