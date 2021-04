"Nomadland - Sobreviver na América" conseguiu hoje o Óscar de Melhor Filme, na 93.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos. Dirigido por Chloé Zhao, teve como produtores Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey e a própria Chloé Zhao.

Para o Óscar de Melhor Filme estavam nomeados “Mank”, “Nomadland – Sobreviver na América”, “Uma miúda com potencial”, “O Pai”, “Judas and the Black Messiah”, “Minari”, “Sound of Metal” e “Os 7 de Chicago”.

Nas contas para esta edição, o filme “Mank”, de David Fincher, somou dez nomeações, enquanto “Nomadland – Sobreviver na América”, de Chloé Zhao, foi indicado para sete estatuetas, entre as quais a de Melhor Realização, conquistado pela cineasta.

“Mank” acabou por vencer em duas categorias apenas, Melhor Cenografia e Melhor Direção de Arte.

“Nomadland – Sobreviver na América”, protagonizado por Frances McDdormand, conta a história de uma mulher que viaja pela América como nómada, vivendo numa caravana, trabalhando em empregos temporários e sobrevivendo na estrada, na sequência de uma crise económica. Embora o filme seja uma ficção, assenta em testemunhos reais de norte-americanos que vivem na estrada, sempre em trânsito, numa comunidade nómada mais envelhecida e nas margens da sociedade.

Frances McDormand ganhou o óscar de Melhor Atriz, sendo este o terceiro troféu obtido em três nomeações para melhor atriz, depois de "Fargo" (1996) e "Três Cartazes à Beira da Estrada" (2018). Ao longo da carreira, McDormand teve igualmente três nomeações para melhor atriz secundária, em "Terra Fria" (2005), "Quase Famosos" (2000) e "Mississippi em Chamas" (1988).

Chloé Zhao, sino-americana, foi a primeira mulher asiática nomeada para os Óscares e a segunda mulher a conquistá-lo, depois de Kathryn Bigelow, em 2020, por “Estado de Guerra”.

Lista dos vencedores

Melhor Filme: “Nomadland – Sobreviver na América”

Melhor Realizadora: Chloé Zhao | “Nomadland – Sobreviver na América”

Estavam nomeados: Chloé Zhao ("Nomadland - Sobreviver na América") , Lee Isaac Chung ("Minari"), David Fincher ("Mank"), Emerald Fennell ("Uma Miúda com Potencial"), Thomas Vinterberg ("Mais uma Rodada")

Melhor Ator: Anthony Hopkins | O Pai

Estavam nomeados: Chadwick Boseman (a título póstumo por "Ma Rainey: A mãe dos blues"), Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("O Pai"), Gary Oldman ("Mank") e Steven Yeun ("Minari").

Melhor Atriz: Frances McDormand | “Nomadland – Sobreviver na América”

Estavam nomeadas: Carey Mulligan ("Uma miúda com potencial"), Viola Davis ("Ma Rainey: A mãe dos blues"),Frances McDormand (“Nomadland – Sobreviver na América”), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman") e Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")

Melhor Ator Secundário: Daniel Kaluuya | Judas and the Black Messiah

Estavam nomeados:Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah") Sacha Baron Cohen (" Os 7 de Chicago"), Leslie Odom Jr. ("Uma Noite em Miami"), Paul Raci ""Som do Metal"), LaKeith Stanfield ("Judas and the Black Messiah")

Melhor Atriz Secundária: Yuh-Jung Youn | Minari

Estavam nomeadas: Yuh-Jung Youn ("Minari"), Glenn Close ("Hillbilly Elegy - Lamento de uma América em Ruínas"), Olivia Colman ("O Pai"), Amanda Seyfried ("Mank"), Maria Bakalova ("Borat, O Filme Seguinte")

Melhor Argumento Original: Emerald Fennell | "Uma Miúda com Potencial"

Estavam nomeados: Emerald Fennell ("Uma Miúda com Potencial"), Lee Isaac Chung (Minari), Aaron Sorkin (Os 7 de Chicago), Will Berson e Shaka King (Judas and the Black Messiah), Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance (Som do Metal)

Melhor Argumento Adaptado: Florian Zeller e Christopher Hampton | "O Pai "

Estavam nomeados: Florian Zeller e Christopher Hampton ("O Pai"), Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern & Nina Pedrad ("Borat, o Filme Seguinte"), Chloé Zhao ("Nomadland - Sobreviver na América"), Kemp Powers ("Uma Noite em Miami...") Ramin Bahran ("O Tigre Branco")

Melhor Filme Internacional: Mais uma Rodada | Thomas Vinterberg (Dinamarca)

Nomeados: "Quo Vadis, Aida?" (Bósnia Herzegovina), "Mais uma rodada" (Dinamarca), "Better Days" (Hong Kong), "The Man Who Sold His Skin" (Tunísia) e "Collective" (Roménia).

Melhor Filme de Animação: Soul - Uma Aventura com Alma

Estavam nomeados: "Bora lá", "Para além da lua", "Soul - Uma aventura com alma", "Wolfwalkers" e "Ovelha Choné: A quinta contra-ataca" competem pelo Óscar de Melhor Filme de Animação.

Melhor Documentário: A Sabedoria do Polvo

Estavam nomeados: A Sabedoria do Polvo, Collective, Time, Crip Camp: Uma Revolução na Inclusão, The Mole Agent

Melhor Banda Sonora Original: Soul - Uma Aventura com Alma, Trent Reznor e Atticus Ross e Jon Batiste

Estavam nomeados: Soul - Uma Aventura com Alma, Trent Reznor e Atticus Ross e Jon Batiste, Mank, Trent Reznor e Atticus Ross, Minari, Emile Mosseri, Notícias do Mundo, James Newton Howard, Da 5 Bloods - Irmãos de Armas

Melhor Canção Original: Fight for You, Judas and the Black Messiah, de H.E.R.

Estavam nomeados: "Fight for You" em Judas and the Black Messiah, de H.E.R., "Hear My Voice" em Os 7 de Chicago", de Daniel Pemberton e Celeste Waite, Io Sì (Seen), The Life Ahead, de Diane Warren, Laura Pausini & Niccolò Agliardi, "Speak Now" em Uma Noite em Miami..., de Leslie Odom Jr. e Sam Ashworth, Húsavik (My Hometown), Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, de Savan Kotecha, Rickard Göransson e Fat Max Gsusa

Uma cerimónia diferente

Esta foi 93.ª edição dos Óscares, que deveria ter acontecido no final de fevereiro, mas acabou 'empurrada' para abril, por causa da covid-19.

O evento decorreu no tradicional Dolby Theatre, com audiência, mas também no edifício da estação de comboios Union Station, em Los Angeles, e noutros "locais internacionais via satélite".

Nas contas para esta edição, o filme "Mank", de David Fincher, era o mais nomeado (com dez nomeações), mas o favoritismo - a avaliar pelo rol de prémios conquistados - era (e confirmou-se) apontado para "Nomadland - Sobreviver na América", de Chloé Zhao, indicado para sete estatuetas. Na passada sexta-feira, culminando o percurso de sucesso dos últimos meses,"Nomadland - Sobreviver na América" tinha já arrecadado quatro prémios Spirit, os chamados 'óscares' do cinema independente: melhor filme, melhor realização, melhor montagem e melhor fotografia.

"Mank", produzido pela Netflix e ignorado nos Globos de Ouro, onde era o mais nomeado, estava indicado nas categorias Melhor Filme, Realização, Direção de Fotografia, Ator Principal (Gary Oldman) e Atriz Secundária (Amanda Seyfried).

Para o Óscar de Melhor Realização, apenas David Fincher é repetente. Todos os outros eram nomeados pela primeira vez: Thomas Vinterberg ("Mais uma rodada"), Lee Isaac Chung ("Minari"), Chloé Zhao ("Nomadland - Sobreviver na América") e Emerald Fennell ("Uma miúda com potencial"), tendo sido a primeira vez que duas mulheres competem nesta categoria. E em mais de 90 anos de história dos Óscares, apenas cinco outras mulheres estiveram indicadas e somente uma venceu o prémio de melhor realização; Kathryn Bigelow, em 2010, com "Estado de guerra".