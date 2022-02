Em 1995, Pamela Anderson, popular modelo da Playboy e protagonista da série "Baywatch", e Tommy Lee, baterista da banda Mötley Crüe, formavam um dos casais do momento. Os dois, passados quatro dias de se conhecerem, decidiram casar-se no México e começar uma vida em conjunto.

É neste início de matrimónio que conhecemos Rand Gauthier, que fazia parte da equipa de empreiteiros a tratar da renovação da mansão de Tommy Lee, em Malibu. Depois de meses sem ser pago, a ver Lee a mudar de ideias como quem mudava de boxers e a humilhá-lo constantemente, Gauthier decidiu orquestrar um assalto minucioso onde roubou o cofre da rockstar.

Aquilo que era um ambicioso furto tornou-se uma lotaria, porque além de dinheiro, relógios e jóias, o cofre continha também um vídeo caseiro de 54 minutos, em que Pam e Tommy tinham filmado algumas cenas do lado mais intímo da sua relação (que estupendo eufemismo).

Quando percebeu o que tinha em mãos, Rand, com a ajuda de um produtor de filmes pornográficos, decidiu fazer uma série de cópias da sex tape e começar a vendê-las através da Internet. O percurso para o vídeo se tornar viral e o impacto na carreira e vida de Pamela Anderson e Tommy Lee são as narrativas principais de "Pam & Tommy", série que estreou esta semana na Disney+ e que foi o tema principal do nosso podcast esta semana.

A história tem por base um artigo da Rolling Stone de 2014 e tem Sebastian Stan (Winter Soldier no universo da Marvel) e Lily James (Mamma Mia 2) a representar o famoso casal, e ainda nomes como Seth Rogen, Nick Offerman e Taylor Schilling no elenco principal. No episódio, João Dinis, Mariana Santos e Miguel Magalhães discutiram o legado desta história, os elementos de nostalgia dos anos 90 presentes na série e ainda as melhores cenas, sendo que uma delas pode ou não incluir uma conversa com um orgão genital animado com efeitos especiais. É ver para descobrir.