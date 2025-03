“É como se estivesse a coçar no sítio exato da irritação”. Um espirro é uma reação natural à presença de partículas ou pólen dentro do nariz, ou qualquer outro corpo estranho. É um mecanismo de defesa do organismo, que envia uma mensagem para o cérebro, que, por sua vez, sinaliza o sistema nervoso e reage com estes movimentos: o peito expande, os pulmões enchem de ar, os olhos fecham e a garganta abre.

O espasmo provocado pelo corpo empurra o muco e tudo o que estiver no nariz para fora das narinas, expulsando essas partículas, que podem ser infecciosas ou bacterianas.

Por ser uma reação orgânica, é muito difícil de controlar, até nos momentos mais inusitados. Mas é possível controlar o som de cada espirro.

Como espirrar sem tanto barulho?

Na verdade, o som é provocado pela interrupção da respiração no momento do espasmo.

O segredo está no controlo da respiração e no relaxamento das cordas vocais, diz Erich P. Voight, otorrinolaringologista no hospital em Nova Iorque NYU Langone Health, ao Washington Post, que sugere os seguintes passos:

Expirar para aliviar alguma pressão. Quanto mais ar há nos pulmões, mais barulhento será o espirro. Fechar a boca e segurar a língua contra o céu da boca, de forma a direcionar o ar que vem dos pulmões diretamente para o nariz. Tentar relaxar as cordas vocais, como um profundo suspiro. Espirrar para um papel ou cotovelo, abafando o som.

No entanto, segurar um espirro pode fazer mal e causar muito desconforto. A contração que gera o espirro é involuntária e acaba por acontecer, apesar do esforço. A pressão em demasia pode forçar a cavidade nasal e os vasos sanguíneos ao redor da região, incluindo nos olhos e ouvidos.