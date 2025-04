Esta é a história do conflito entre a luta pela independência e a guerra sem fim. Uma história, uma tragédia, portuguesa, moçambicana, europeia, africana que é mais do que urgente recontar.

Conta com a encenação de João Cardoso e interpretação de Daniel Silva, Daniel Martinho, Catarina Gomes, Inês Afonso Cardoso, Maria Inês Peixoto, Paulo Calatré, Pedro Galiza, Pedro Mendonça, Pedro Quiroga Cardoso, Susana Madeira, Gracinda Nave. O texto é de Pedro Galiza.

"Recontar, meio século passado sobre o 25 de Abril e através dos olhos de um capitão negro ao serviço das forças armadas portuguesas em Moçambique, o que ali se passou, naquele mato imenso onde a metrópole se imaginava a ser defendida e Portugal poderia, ainda e sempre, reclamar para si o título de primeiro e último império europeu", refere a sinopse.

