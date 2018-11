O Peru vai estar em foco na ARCOmadrid 2019, entre 27 de fevereiro e 3 de março, com um total de 203 galerias de arte contemporânea de 30 países, 165 no programa geral, anunciou esta quarta-feira a organização.

De acordo com um comunicado divulgado pela IFEMA - Feira de Madrid, organizadora do certame, as secções curatoriais serão "Peru na ARCO", com uma seleção de 23 artistas de 15 galerias, "diálogos", com 13, e "Opening", com 21.

O certame, que tem vindo a consolidar-se com uma das mais importantes feiras de arte contemporânea da Europa, estabeleceu-se como plataforma internacional para o mercado de arte latino-americano, terá cerca de 40 por cento das galerias a apresentar um ou dois artistas de diferentes origens e gerações.

A 38.ª Feira Internacional de Arte Contemporânea - ARCOmadrid terá o Peru, como país convidado especial, e alvo de uma programação com diversas iniciativas nos museus e centros de arte em Madrid, ao longo do período da feira.

Dos 70 por cento da participação internacional, 29 por cento serão dedicados a artistas da América Latina, segundo a organização, com 40 galerias de 12 países da região.

No próximo ano, o certame irá apresentar 43 novas galerias, entre elas Meyer Riegger, Rodeo, Timothy Taylor e Edward Tyler Nahem.

A representação do Peru na ARCOmadrid será feita com 23 artistas de 15 galerias, com a curadoria geral de Sharon Lerner, do Museu de Arte de Lima, que irá apresentar artistas como Fernando Bryce, Teresa Burga, Sandra Gamarra, Miguel Aguirre, Antonio Páucar, Herbert Rodríguez, Elena Damiani, Ximena Garrido-Lecca, José Vera Matos, Carlos Runcie Tanaka e Rita Ponce de León.

Cerca de 300 colecionadores e 200 profissionais de todo o mundo irão participar no programa paralelo da ARCO, entre eles representantes da Trienal de Milão, Jeu de Paume de Paris, ou do High Museum of Art Atlanta.

Este ano, o Forum da ARCOmadrid terá a participação do Mario Vargas Llosa.