“São momentos charneira de nível mundial [Photo London, Les Rencontres D’Arles e Paris Photo] onde todos os agentes programadores artistas e curadores estão presentes, e vamos reforçar a presença nesses momentos, levando as exposições e os trabalhos numa lógica de promoção mais estruturada nesses locais”, reforçou Nuno Ricou Salgado.

De 11 de setembro a 04 de outubro, a Paralell organiza em Zagreb um momento em que “os artistas do primeiro ciclo apresentam os corpos de trabalho criados e se encontram com os artistas do segundo ciclo”, antes de duas conferências na Paris Photo, em novembro.

Iniciada em 2017, a plataforma tem-se desdobrado em exposições articuladas com o primeiro ciclo de artistas e curadores emergentes escolhidos em concurso, de Budapeste a Derby, em Inglaterra, Maribor, na Eslovénia, ou Lodz, na Polónia, além da Trienal de Fotografia de Hamburgo.

As atividades mais visíveis do projeto, liderado pela associação lisboeta Procur.arte e financiado pelo programa europeu Europa Criativa (2017-2021), prendem-se com a exposição de trabalhos de artistas e curadores emergentes, aproveitando as parcerias com galerias e museus pela Europa, mas também através de publicações em revistas dedicadas e outros eventos.

“O objetivo principal é renovar e trazer novas dinâmicas ao sistema artístico, que por vezes está um pouco fechado. (...) Para nós muita da renovação sai da participação dos novos artistas e dos novos curadores, faz-se a partir da entrada desse sangue novo no sistema artístico”, disse à Lusa o diretor do projeto, Nuno Ricou Salgado.

A plataforma, com o subtítulo “European Photo Based Platform” (plataforma europeia baseada em fotografia, em tradução livre), junta 18 agentes culturais para “promover tutorias e cruzamentos culturais, com o objetivo de criar um novo padrão na fotografia contemporânea”, pode ler-se na apresentação.

Em Zagreb, do primeiro ciclo, vão expor Pedro Koch e Nuno Barroso, mas também os quatro portugueses escolhidos para o segundo momento: Inês Marinho, Diogo Bento, Fábio Cunha e José Alves.

A 21 de novembro, todos os artistas do primeiro momento de um projeto de quatro anos delineado pela plataforma apresentam em Lisboa os trabalhos, sendo atribuído “um prémio para o melhor grupo expositivo” de entre os 23 artistas e seis curadores.

No novo ciclo, que recebeu “mais de 700 candidaturas”, estão presentes 22 nacionalidades entre os artistas e os sete curadores escolhidos, com países que vão da Europa até Singapura, entre outros, e um “equilíbrio de género”, sendo que os novos nomes terão direito a “seis exposições e publicações em revistas especializadas”, a partir de um trabalho de completa “liberdade criativa, importante para conseguir criar”, dando-lhes a garantia de apresentação ao público.

O novo grupo terá a oportunidade de expor, durante o ano de 2019, em galerias parceiras em França, Irlanda, Finlândia, Letónia, Lituânia e Dinamarca, entre outros eventos, apresentando em Budapeste, na “Paralell Intersection”, e depois em Lisboa, no “Paralell Review”, para a segunda edição do prémio para a melhor exposição, atribuído a artista e curador.

Com um “’feedback’ bastante positivo” e depois de terem “ajudado a dar o pontapé de saída” a vários artistas, o projeto tem apenas dez meses e é “ainda pouco tempo para ter resultados fixos” sobre o retorno da iniciativa, apoiada em dois milhões de euros pelo Europa Criativa.

Ainda assim, Ricou Salgado destaca a abertura de portas internacionais a vários dos artistas apoiados, quer no que toca a galerias como a instituições de ensino superior, bem como “um impacto bastante grande” no que toca ao mediatismo e conhecimento da Paralell dentro do meio.

Para já, fica a vontade, manifestada no Dia Mundial da Fotografia, que se assinala no domingo, de “esbater os códigos” que por vezes dificultam “a relação entre artistas e curadores”, articulando as duas partes para maior alcance e “criação de laços e trabalho conjunto”.

Outro dos combates da Paralell prende-se com “o afunilamento na saída do universo académico e entrada no sistema artístico”, contra o qual a plataforma “foi criando passo a passo um sistema e metodologia que torne o ingresso mais facilitado”.