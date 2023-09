É cada vez menos comum, mas ainda acontece quando menos estamos à espera. Ver uma série a ser falada por toda a gente nos EUA e não ter forma de a ver em Portugal — por mais que a quiséssemos comentar. Foi preciso aguardar seis meses desde o seu término, para que finalmente pudéssemos falar do tema.

No início de 2023, "Poker Face" apresentou-se como o primeiro hit da Peacock, a plataforma de streaming da NBCUniversal, apenas disponível nos EUA. Foram milhões de norte-americanos acompanharam todos os episódios e elogiaram o novo projeto do realizador e argumentista Rian Johnson ("Knives Out"), que escolheu Natasha Lyonne ("Russian Doll") para protagonizar a sua mais recente história.

Aqui, conhecemos Charlie (Lyonne), uma mulher que tem o dom de perceber quando os outros lhe estão a mentir, sem no entanto conseguir saber qual é a verdade. É importante não confundir com leitora de mentes, que sabe a qualquer momento o que estamos a pensar. Charlie consegue apenas perceber através da forma como as pessoas falam ou dos trejeitos que fazem, que algo não está certo. E, durante muito tempo, decidiu usar o seu talento no poker e descobrir quando é que os seus adversários estavam a fazer bluff, enriquecendo numa série de torneios.

Tudo corria às mil maravilhas até que um dia, um dono de um casino descobriu o que ela conseguia fazer e, não só se assegurou que ela não jogava mais "à sorte", como a colocou a trabalhar no seu casino.

Para já, estão três episódios disponíveis na SkyShowtime e há alguma curiosidade para perceber se este pode ser o primeiro grande hit da plataforma, da mesma forma que "Ted Lasso" foi para a Apple TV+. Foi por aqui e por outros temas ligados à série que girou a discussão no episódio mais recente do nosso podcast, que podes ouvir na Apple Podcasts, Spotify e Popcasts.

