Portugal estava desde 2014 fora do IBBY, uma organização internacional sem fins lucrativos que visa contribuir para a formação de sociedades mais educadas e enriquecidas culturalmente, através da promoção da literatura infantojuvenil e do fomento da leitura junto de crianças e jovens do mundo inteiro.

A secção portuguesa do IBBY é agora reativada através do Observatório de Leitura, criado em Pombal em 2023 no âmbito do Encontro de Literatura Infantojuvenil “Caminhos de Leitura”, que este ano teve a 21.ª edição.

Com a criação da secção nacional no IBBY, Portugal passa a ter no município de Pombal uma entidade que representa escritores e ilustradores portugueses, podendo ainda nomear candidatos ao Prémio Hans Christian Anderson.

De acordo com fonte do Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens, a anterior representação nacional vigorou entre 2011 e 2014, através da associação IBBY Portugal.

Segundo o município de Pombal, a entrada de Portugal na lista de membros do IBBY “vai permitir uma maior divulgação a nível internacional do trabalho desenvolvido na área da literatura infantojuvenil”.

É ainda oportunidade para projetar o Observatório de Leitura enquanto entidade que investe no conhecimento científico associado à leitura infantojuvenil, porque “Portugal passará a integrar ativamente uma rede alargada, que proporciona inúmeras ações de enriquecimento científico, onde os especialistas portugueses terão a oportunidade de melhorar conhecimento e aperfeiçoar práticas”.

Para o presidente da autarquia, Pedro Pimpão, este é um “passo ainda mais importante” na aposta feita pelo município na literatura infantojuvenil, através do encontro “Caminhos de Leitura” e da criação do Observatório de Leitura.

A presença no IBBY permitirá a Pombal “reforçar o estatuto do trabalho quer a nível nacional, como a nível internacional”, sublinhou o autarca, em comunicado divulgado pelo município.

O Observatório de Leitura é constituído por um conjunto de especialistas em literatura infantojuvenil, mediadores e formadores na área da promoção do livro e da leitura e todos os anos atribui o Selo Caminhos de Leitura, um dos prémios portugueses mais recentes na área da literatura para a infância e juventude.

O IBBY foi fundado na Suíça em 1953 e está presente em mais de 70 países com o objetivo de facilitar o acesso a livros de qualidade, independentemente da origem, língua ou condição social das crianças e jovens. É também uma entidade promotora de iniciativas associadas à inclusão, ao incentivo da leitura desde a primeira infância, à realização de eventos e feiras internacionais dedicadas aos livros na formação de jovens leitores.