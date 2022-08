Designa-se "novela" e não é por acaso. Na primeira temporada, deu-nos todos os clichés possíveis e imagináveis: irmãs separadas à nascença, amores proibidos, frases lamechas… até a copos partidos por conta de nervos tivemos direito. Mas a verdade é que o projeto criado por Henrique Dias, Manuel Pureza e Rui Melo, e produzido pela Coyote Vadio não foi só mais um.

Ainda não subscreveste o nosso podcast? Estamos no Spotify, na Apple Podcasts e no Google Podcasts. Ao subscreveres garantes que não voltas a perder os próximos episódios e novidades! ;) E já que aqui estamos, fazemos também um pequeno pedido: deixa críticas e reviews nas plataformas. Nós agradecemos e todo o feedback é bem-vindo!

Quando estreou, no verão passado, na RTP, foi um sucesso. Os 16 episódios que giravam à volta dos Bourbon de Linhaça reuniram várias gerações à frente da televisão, e rapidamente geraram discussões e memes nas redes sociais. No elenco constam muitas caras conhecidas, como Gabriela Barros, Marco Delgado, Diogo Amaral, Rui Melo, Sofia Sá da Bandeira, Manuel Cavaco, Noémia Costa e Carla Andrino.

Tornou-se rapidamente na série mais vista de sempre da RTP Play e, já em maio deste ano, a série foi incluída no catálogo da Netflix. Mas isso é coisa do passado. Agora, chegou a hora de darmos as boas-vindas a mais uma temporada, que, ao contrário da primeira, vem com a expectativa bem lá no alto.

O primeiro episódio estreia dia 8 de agosto na RTP1, e depois seguem-se várias semanas com novas peripécias que, pelo que os teasers indicam, envolvem todas as personagens que já conhecemos.

Mas esta não é a primeira vez que te falamos de "Por do Sol". Para os mais distraídos, recordamos a conversa com Manuel Pureza, realizador da série, no podcast Acho Que Vais Gostar Disto, durante o primeiro boom da série-novela.

A conversa na íntegra está disponível nas plataformas habituais: Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.