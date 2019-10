"Estamos a um bocadinho mais de metade [da concretização do projeto], mas ainda longe dos objetivos. Eu ficarei feliz se todos os emigrantes, os seus filhos e todos os portugueses que vivem em Portugal souberem desta plataforma e a usarem", referiu João Gil.

O projeto Portugal Muito Maior, anteriormente conhecido como Meridiano, foi aprovado em Conselho de Ministros em maio de 2018 e é tutelado pelo Instituto Camões, tendo como missão a divulgação internacional da música portuguesa, mas também perceber a situação da música portuguesa junto das comunidades e integrar artistas que aí existam.

Para isso, João Gil propôs no início do seu mandato como coordenador do projeto a construção de uma plataforma digital de artistas portugueses, que fizesse o inventário de músicos profissionais, e uma rádio também digital para difundir a música nacional.

"Já temos uma página de contactos que pode ser visitada por todos, com uma página de inscrição para os artistas. Ou seja, iniciámos um inventário. Entretanto estamos adjudicar a empresa que vai organizar a plataforma com os artistas que já temos", indicou o músico, sublinhando que "foi um tempo moroso" já que todos estes passos tiveram de seguir os procedimentos de adjudicação do Estado.

Já a rádio, de acordo com o coordenador do projeto, é um desafio com "sérias dificuldades", mas que "vai ser desenvolvido ao longo de 2020".