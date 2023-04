Este programa foi criado ao abrigo de um protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, através do Centro Cultural Português em Maputo, destinando-se a escritores de nacionalidade portuguesa e moçambicana com obra publicada.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa anuncia que os vencedores deste ano são a escritora portuguesa Cláudia Lucas Chéu, de 45 anos, e o escritor moçambicano Mélio Tinga, de 29 anos.

“O júri constituído por Mirna Queiroz (Revista Pessoa, na qualidade de convidada), João Pignatelli (Diretor do Camões – Centro Cultural Português em Maputo) e Laurentina Pereira (Diretora Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa) decidiu por unanimidade selecionar as propostas de trabalho de Cláudia Lucas Chéu e Mélio Tinga, considerando que no universo das candidaturas admitidas são as que melhor se enquadram na lógica do presente programa de intercâmbio literário”, explica a nota.

Assim, Cláudia Lucas Chéu fará a sua residência literária na cidade moçambicana de Maputo de 01 a 31 de outubro deste ano e, em sentido inverso, Mélio Tinga terá residência literária em Lisboa de 01 a 31 de maio.

De Cláudia Lucas Chéu destaca-se a publicação de textos para teatro como “Glória” ou "Penélope Morreu de Tédio", de prosa poética o livro “Nojo” (2014) e em poesia o livro "Trespasse" (2014).

Já Mélio Tinga, escritor de ficção e designer gráfico, publicou contos, novelas e romances, tendo colaborado em mais de uma centena de livros.

É co-fundador do portal CATALOGUS, um projeto de ligação entre gerações literárias, em Moçambique, nos países africanos e lusófonos.