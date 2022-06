Sem um polinizador, uma planta morre sem ser substituída. As aves que se alimentavam dos frutos da planta ou o veado que pastava nos seus rebentos começam a diminuir, e seguem-se os animais que se alimentavam destes. «Toda a rede alimentar se desintegra», diz Warren. «Julgo que os seres humanos não conseguiriam de todo sobreviver nesse mundo.»

A importância desta dependência não conseguiu suscitar grande devoção pelos insetos. Apesar de 3 em cada 4 espécies animais conhecidas na Terra serem insetos2, entre as suas muitas categorias apenas as borboletas são consideradas com algo parecido com afeição. As vespas são uma terrível ameaça estival, as formigas, um exército invasor combatido com sprays tóxicos na cozinha, e os mosquitos, tudo desde um aborrecimento irritante até uma ameaça letal. A maioria do milhão de espécies identificadas de insetos que resta é considerada por muitas pessoas, se chegar a ser considerada, como sendo de uma obscuridade bizarra ou inútil.

Há cerca de 7530 tipos de moscas assassinas Asilidae, criaturas que passam a sua curta vida a picar outros insetos com uma robusta probóscide de modo a paralisá-los e liquefazer os seus órgãos internos. Apenas esta horda compreende mais espécies do que todo o conjunto dos mamíferos – macacos, elefantes, cães, gatos, gado doméstico, baleias, todos. Uma mosca chamada Cephalopina titillator desenvolve-se nas narinas de camelos infetados, e é apenas uma especialista entre 150 espécies de moscas-varejeiras, ao passo que há pelo menos meio milhão de espécies de vespas parasitoides, criaturas tão detestadas por Charles Darwin que ele escreveu numa carta «não me consigo convencer de que um Deus bondoso e omnipotente» as tivesse criado. O que se perderia realmente se todas estas abomináveis vespas e moscas, talvez todas as moscas em geral, simplesmente desaparecessem?