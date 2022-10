Início dos anos 60. Após a morte do pai, dois irmãos Fabio e Giovanni, cruzam as estradas ao volante de um Fiat 500. Esta viagem, preenchida por conversas e silêncios, recordações e reencontros, vai conduzi-los até à sua Itália natal, de onde partiram há muitos anos. Na viagem, o retrato do seu pai refaz-se e ilumina as suas relações tumultuosas. Trazido para Portugal pela Editora Devir, "Como Antes” é uma novela gráfica de Alfred, autor autodidata e cujo percurso no mundo da banda desenhada — iniciado em fanzines — levou-o a receber o prémio Fauve d’Or como Melhor Álbum no Festival de Angoulême em 2014. O SAPO24 publica em exclusivo um excerto desta obra.

Editora Devir