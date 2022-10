Devido a esta transformação que se operou no seu pensamento, Rolão Preto é um fascista sui generis, que acabou por se opor ao regime de Salazar em nome da democracia representativa e que estaria do lado dos comunistas e outros antissalazaristas a apoiar a candidatura de Humberto Delgado em 1958. No entanto, para os nossos propósitos, o que importa levar em conta é que, no início da década de 1930, Rolão Preto foi indiscutivelmente um fascista. De resto, olhando para a Europa do período entreguerras, rapidamente se conclui que, apesar de pouco comum, o percurso de Rolão Preto não foi assim tão raro quanto se poderia pensar, uma vez que facilmente encontramos figuras cuja biografia em alguns aspetos se compara à do líder do NS. É o caso de George Valois (que será novamente referido no capítulo sobre o caso francês) que, tal como Preto, abandonou o movimento de direita radical Action Française para formar o primeiro movimento fascista francês, que também tinha como objetivo primordial dirigir-se às classes operárias, e que mais tarde também se passou para o campo do antifascismo, acabando por morrer num campo de concentração nazi. De facto, a história europeia deste período incluiu personalidades com um percurso aparentemente inusitado, mas que, afinal, esteve longe de ser único ou irrepetível.

Dito tudo isto, podemos então começar a nossa breve descrição da evolução do Nacional-Sindicalismo, que servirá para termos uma ideia mais clara do destino que um movimento fascista poderia conhecer quando se confrontava com uma ditadura conservadora que estava em processo de construção (contrastando com o capítulo anterior, no qual vimos o destino de um movimento fascista que fracassou num país em que a democracia liberal prevaleceu). Assim, e mesmo que o NS possa parecer um movimento insignificante, o seu estudo é bastante útil para nos ajudar a esclarecer alguns aspetos sobre a forma como os partidos e movimentos fascistas procuravam alcançar o poder e sobre a sua relação com as elites dominantes.

A fundação do Nacional-Sindicalismo e os seus antecedentes

Corria o ano de 1932 quando um pequeno grupo de estudantes universitários se juntou em Lisboa para fundar um jornal nacionalista que dava pelo nome de A Revolução.4. O primeiro número foi publicado a 15 de fevereiro desse mesmo ano e contava entre os seus redatores principais figuras como o jornalista e escritor açoriano Francisco de Paula Dutra Faria e o escritor e artista António Pedro, que nesta época era provavelmente o mais destacado dos membros associados ao jornal (e que mais tarde se destacou como uma figura-chave do surrealismo português). Foi precisamente este grupo, reunido em torno da nova publicação, que haveria de estar na origem formal do movimento político do Nacional-Sindicalismo. É assim possível, ainda que com alguma imprecisão, apontar as origens remotas do NS a fevereiro de 1932. Contudo, para compreender o contexto em que este grupo se formou, importa recuar algumas décadas e perscrutar rapidamente a evolução das ideias nacionalistas em Portugal.