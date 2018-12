Criado em 2007, o Prémio Literário José Luís Peixoto tem como diretiva, em anos ímpares, premiar trabalhos inéditos na modalidade de conto e, em anos pares, trabalhos de poesia.

Na categoria de não naturais ou não residentes no concelho alentejano, venceu o texto “Em todo o caso Gaspar”, de Mafalda Moniz da Cunha Costa de Araújo, com o pseudónimo Mafalda Andorinha.

Além do prémio monetário, no valor de mil euros, a obra vai ser editada pelo município de Ponte de Sor, juntamente com as últimas obras premiadas.

De acordo com a autarquia, o prémio destinado a jovens naturais ou residentes no concelho ficou este ano deserto, por decisão do júri.