A exposição "Object of Projection", uma retrospetiva do trabalho visual que a música e cantora norte-americana Kim Gordon tem desenvolvido ao longo dos últimos dez anos, é hoje inaugurada no gnration, em Braga.

A mostra, a primeira de Kim Gordon em Portugal, é composta por oito peças, que ficam distribuídas pelas galerias e pátio interior do gnration. A carreira de Kim Gordon é dominada pelos 30 anos que passou como baixista dos Sonic Youth. Mas, como recorda o gnration em comunicado, “a sua prática vai muito além e, ao longo dos últimos quarenta anos, tem-se estabelecido em diversos campos artísticos”. Na música, cofundou os Free Kitten, com Julia Cafritz das Pussy Galore, e a dupla Body/Head, com Bill Nace, e seguiu também carreira a solo, tendo editado os álbuns “No home record”, em 2019, e “The Collective”, no ano passado. Além disso, criou uma marca de roupa, X-Girl, com a designer de moda Daisy Von Furth, editou a autobiografia “Girl in a Band”, em 2015, e trabalhou em cinema. Nas artes visuais, criou desde pintura a instalações vídeo, nas quais “utiliza objetos do quotidiano e técnicas com recurso a purpurina, à aplicação direta de tinta em imagens, stencils ou resinas”. “Object of Projection”, de entrada gratuita, fica patente até 05 de abril. A inauguração da mostra, hoje às 16:30, conta com a presença do seu curador, o artista e compositor australiano Lawrence English. A exposição “Object of Projection” está integrada no CINEX, programa de cinema expandido da Braga’25 Capital Portuguesa da Cultura.