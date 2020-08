A mostra de arte contemporânea, organizada pela Galeria Atelier Natália Gromicho, localizada no Chiado, em Lisboa, vai contar ainda com trabalhos de artistas do Peru, Suíça, Argentina, Hungria, Bósnia e Herzegovina, Áustria, e Roménia.

Com curadoria da crítica de arte Marta Lock, a exposição internacional vai contar com obras de Adelia Clavien, Adriano da Vila, Alin Marius Buzatu, Amani Esseili, Battista Doneddu, Cristina Barr, Dalila Mudura, Eva Watzl, Fabrizio Dessì, Giusy Cristina Ferrante, Jaber Khudhair e Luis Aranguri.

Maria Luigia Scala, Mike Ferrell, Nada Nadj, Ornella De Rosa, Paola Giorano, Pedro Terra, Stefania Grazioli, Tina Bux, e Zsuzsa Szvath também estarão representados nesta mostra no centro histórico de Lisboa.

A exposição estará patente de 05 a 11 de setembro na Galeria Atelier Natalia Gromicho, das 14:00 às 18:00.

Natalia Gromicho, nascida na capital, estudou pintura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde viria a abrir o atelier em nome próprio em abril de 2013.

Iniciou a atividade em 1995, e participou em mais de 70 exposições individuais e coletivas, em Portugal, Macau, Estados Unidos, França, Timor-Leste, Brasil, Austrália, Rússia, China, entre outros países.