O artista Bordalo II usou a sua arte para criticar o dinheiro gasto com a Jornada Mundial da Juventude. E, hoje, fez uma instalação e uma intervenção junto do altar palco do Parque Tejo.

"Habemus pasta", assim termina a publicação de Instagram em que Bordalo II filma a performance onde critica o dinheiro gasto na organização da Jornada Mundial da Juventude. O artista plástico estendeu uma passadeira de 'notas de 500 euros' desde o altar palco, Parque Tejo. "Num estado laico, num momento em que muitas pessoas lutam para manter as suas casas, o seu trabalho e a sua dignidade, decide investir-se milhões do dinheiro público para patrocinar a tour da multinacional italiana. Habemus Pasta", lê-se na legenda da publicação de intervenção na conta do artista. Bordalo II chama à passadeira "walk of shame", que em tradução livre é 'passeio da vergonha'.