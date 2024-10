É surpreendente como ela conseguiu concretizar tudo isto, sendo que não tinha um escritório separado para trabalhar, a maior parte do trabalho deve ter sido feita na sala de estar, sujeita a todo o tipo de interrupções casuais. Era cautelosa para que os criados não suspeitassem da sua ocupação, nem visitas ou pessoas além do seu núcleo familiar. Escrevia em pequenas folhas de papel que conseguia guardar facilmente, ou tapar com um pedaço de papel borrão. Havia, entre a porta da frente e os gabinetes, uma porta basculante que rangia ao abrir; ela não quis arranjar este pequeno inconveniente, porque a avisava quando alguém vinha lá.

