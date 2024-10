“Não tem diretamente a ver com os Xutos, mas as músicas deles inspiram certas personagens, como por exemplo o ‘homem do leme’ ou Maria [‘Para ti Maria’]. São as músicas que têm alguma identificação direta ou indireta sobre a vida das personagens”, explicou o produtor.

“Circo de Feras” tem argumento de Patrícia Muller e realização de João Maia e a rodagem só deverá acontecer em 2025, com a produtora ainda “em negociações finais” quanto ao elenco.

Sobre a utilização das músicas que servem de base a esta série, Pedro Duarte disse que “está tudo acertado com os Xutos & Pontapés” e que foram escolhidos temas de vários álbuns da banda.

Os Xutos & Pontapés são uma das mais duradouras bandas rock portuguesas, tendo surgido há 45 anos, a contar de 13 de janeiro de 1979, dia em que deram o primeiro concerto no salão de baile dos Alunos de Apolo, em Lisboa.

Na altura, o grupo, que chegou a chamar-se Delirium Tremens e depois Beijinhos e Parabéns, integrava os jovens Zé Pedro, Kalú, Tim e Zé Leonel, influenciados pelo punk rock que entrava em força na cena musical estrangeira.

Quarenta e cinco anos depois do primeiro concerto, o grupo persiste na música portuguesa com mais de uma dezena de álbuns e muitas canções que servem de âncora para um clã do rock com milhares de fãs de várias gerações.

Mesmo depois da morte do guitarrista Zé Pedro, em 2017, a banda manteve-se ativa, em palco e em estúdio, com Tim (vocalista e baixista), João Cabeleira (guitarrista), Gui (saxofonista) e Kalú (baterista).

“Circo de Feras”, título que adota o nome de um álbum, de 1987, e de uma das mais conhecidas músicas dos Xutos & Pontapés, é uma produção da Sky Dreams para a RTP.

Atualmente a Sky Dreams está a terminar a rodagem da série “O Arquiteto”, também de Patrícia Muller e João Maia, sobre um escândalo sexual que envolveu o arquiteto Tomás Taveira no final dos anos 1980.

A série, produzida para a o canal televisivo TVI e para a plataforma de ‘streaming’ Prime Video, é protagonizada pelo ator Rui Melo.