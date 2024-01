Durante três dias, com entrada gratuita, vão ser apresentados espetáculos e realizados debates para refletir sobre os desafios do trabalho artístico com diferentes comunidades, culturas e contextos, anunciou hoje a organização do encontro.

Iniciativa conjunta entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação “la Caixa”, a Partis & Art for Change foi lançada em 2020 com o objetivo de fomentar e difundir o papel cívico da arte e da cultura participativas enquanto impulsionadoras de mudança e de transformação social.

Este ano, entre outros, serão apresentados projetos como a nova criação da Companhia Maior, “Agora Nascíamos Outra Vez”, no grande auditório da Gulbenkian, uma coreografia de Aldara Bizarro que conta com textos de Patrícia Portela, música de Noiserv, paisagem cénica de Fernando Brízio e iluminação desenhada por Daniel Worm.

Desde 2021, a Companhia Maior é responsável pelo projeto Causa Maior, que procura promover a valorização de artistas maiores de 60 anos, num processo de apelo à consciência, reflexão, debate e ação sobre o envelhecimento e sobre o potencial das práticas culturais e artísticas para a saúde e o bem-estar dos idosos.

O seu trabalho está na linha do Partis & Art for Change, cujo objetivo é “promover o acesso e a participação de todos na criação e na fruição artística e cultural, contribuindo para a construção e manutenção de comunidades mais sustentáveis, coesas e justas”, através do apoio a projetos de arte participativa, que juntam artistas profissionais e não profissionais em processos partilhados de aprendizagem, reflexão e construção de propostas artísticas.

A 27 de janeiro será lançada a página 'online' “Bowing Doc”, uma plataforma que conta a história de "Bowing", projeto artístico que decorreu ao longo de três anos com a população migrante do concelho de Odemira e cujo trabalho artístico, liderado pela coreógrafa Madalena Victorino, tem como linguagens principais a dança, a música, o vídeo e as artes plásticas, procurando criar um terreno comum de partilha e fusão de saberes, sensibilidades e culturas, segundo a programação.

A conferência que abre o encontro, intitulada “Modelos de escuta e participação na cultura”, vai colocar em diálogo diferentes exemplos de projetos cujos modelos de governança criam espaço para a participação direta dos cidadãos, como o espaço Largo Residências, em Lisboa (com visita guiada no domingo), o festival Bons Sons, em Tomar, e o Trinity Community Arts, em Bristol, Reino Unido.

O primeiro dia da iniciativa termina com o concerto “Home Ensemble”, que junta um grupo de músicos de diferentes origens, como o Afeganistão - onde a música é proibida pelo atual regime -, Cabo Verde, Ucrânia e Portugal.

Posteriormente, a sessão dupla “Cocina Aural” e “En Mi Piel” vai apresentar duas curtas-metragens realizadas no âmbito da iniciativa Art for Change, da Fundação "la Caixa" (Espanha), a que se seguirá uma conversa com o público, moderada pelo ator e encenador Marco Paiva, “para refletir sobre a reinvenção das linguagens artísticas no trabalho com corpos diversos e pessoas com deficiências”.

O programa para o último dia, a 28 de janeiro, inclui a exibição do documentário sobre o projeto “A Alegoria da Caverna”, que deixa como legado para a comunidade surda um glossário inédito de Língua Gestual Portuguesa (LGP), incluindo os termos técnicos de formação e direção do ator, até aqui inexistentes.

Também será apresentado o espetáculo “Grande Colheita”, que percorrerá o Jardim Gulbenkian.

Ao longo dos três dias, poderá também ser visitada a instalação “Por um Galho”, onde serão apresentadas peças desenvolvidas com a população sénior de Antas, Esposende, num conceito artístico que cruza a arte, a natureza e a comunidade.

O programa começa na sexta-feira, dia 26 de janeiro, com a conferência “Modelos de escuta e participação na cultura”, entre as 10:00 e as 17:30.

A colaboração institucional para esta iniciativa dá continuidade ao trabalho que ambas as fundações têm vindo a desenvolver nesta área através das iniciativas Partis, desde 2013, e Art for Change, desde 2008.