Este ano estavam 40 estabelecimentos a concurso e, desses, foram escolhidos 12 finalistas.

São eles:

Altis Belém Hotel & Spa, Lisboa

Bread & Friends, Epic Sana Marquês, Lisboa

Café Ponte da Várzea, Sintra

Castro - Atelier de Pastéis de Nata, Lisboa

Confeitaria Glória, Amadora

Padaria da Né, Damaia

Pastelaria 7 Desejos, Ericeira

Pastelaria Açúcar Café, Massamá

Pastelaria Aloma, Lisboa *

Pastelaria Casa do Padeiro, Pontinha *

Pastelaria O Pãozinho das Marias, Ericeira

Pastelaria Patyanne, Castanheira do Ribatejo *

*Pastelarias com entrada direta nos finalistas, por terem ficado nos três primeiros lugares em 2022.

O desafio para se chegar aos finalistas "arrancou com a fase de inscrições, direcionada a estabelecimentos com fabrico próprio na Área Metropolitana de Lisboa. Prosseguiu com as provas de apuramento, que decorreram dias 5, 7 e 8 de setembro, na Manja Marvila, em Lisboa. A grande final, aberta ao público, contará com a presença dos 12 estabelecimentos finalistas", é explicado em comunicado.

Mas o que faz o melhor pastel de nata? De acordo com o presidente do júri e gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes, durante a prova são pontuadas características como “Aspeto”, “Toque da massa”, “Sabor e consistência da massa”, “Recheio” e “Sabor global”. Os membros do júri provam os pastéis de forma cega, sem saberem de que estabelecimento são, de forma a ser uma avaliação completamente isenta.

“Os três dias de provas correram muito bem! Este ano, foi uma boa surpresa encontrar tanta qualidade na massa folhada dos pastéis concorrentes. Genericamente, podemos assumir que os pastéis de nata estão de ótima saúde e que estão aqui para o futuro”, afirma Virgílio.

O júri é ainda composto por Wilson Honrado (Rádio Comercial), Catarina Amado (Edições do Gosto), Andreia Moutinho (Pasteleira), Domingos Soares Fraco (Enólogo), António Marques Santos (Academia Portuguesa de Gastronomia), Teresa Castro (Pasteleira), Isabel Zibaia Rafael (Autora), David Jesus (Cozinheiro e Padeiro) e Maria Brito (Gastrónoma).

Os bilhetes para assistir à prova final (disponíveis aqui) incluem acesso ao recinto do Congresso dos Cozinheiros, o maior evento para profissionais de cozinha em Portugal, que terá apresentações, conversas e degustações com chefes de renome nacional e internacional. Acontece dias 24 e 24 de setembro, no Nirvana Studios, em Oeiras.

O concurso "O Melhor Pastel de Nata" foi lançado em 2009 pelo jornalista Vicente Themudo de Castro e é organizado pelas Edições do Gosto e por Virgílio Gomes. Tem como parceira a Câmara Municipal de Oeiras e como Patrocinador a Delta Cafés e a Derovo Group. Conta ainda com o Apoio da Zomato Portugal.