O recorde pertencia a Elvis Presley. Aos 26 anos e com o disco "Blue Havaii", 'o Rei' conseguiu ter um sétimo álbum no primeiro lugar da tabela. Aconteceu há 59 anos, em 1961.

Justin Bieber alcançou agora o mesmo feito com "Changes", o novo álbum editado a 14 de fevereiro. Como o músico só completa 26 anos a 1 de março é também o mais jovem a conseguir ter mais discos no número 1 do top de vendas Billboard 200.

A lista da revista Billboard elenca os 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos. A primeira vez que o músico chegou ao lugar cimeiro da tabela foi em 2010, aos 16 anos, com o seu álbum de estreia "My World 2.0". Conseguiram-no também "Never Say Never: The Remixes EP" (2011), "Under the Mistletoe" (2011), "Believe" (2012), "Believe: Acoustic" (2013), "Purpose" (2015) e "Changes" (2020).

Nas suas redes sociais, Bieber já agradeceu aos fãs.