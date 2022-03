José Milhazes é o convidado do próximo encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto, a ocorrer no dia 31 de março, pelas 21h.

Considerado uma das figuras mais bem conhecedoras da realidade russa, Milhazes lançou já este ano "A Mais Breve História da Rússia: Dos Eslavos a Putin", que traça de forma sucinta a história do país que é um continente e do um povo que nele habita — mote para esta conversa onde a atualidade, a literatura russa e o passado histórico irão confluir.

Esta é a mais recente obra do longo catálogo do historiador, destacando-se neste títulos que, de uma forma ou de outra, se debruçam sobre o gigante euroasiático, como "Lavrenti Béria — O carrasco ao serviço de Estaline", "Essencial sobre o Fim do Império Soviético", "Os Blumthal" ou As Minhas Aventuras no País dos Sovietes — A União Soviética tal como eu a vivi".

De resto, este último livro mencionado deve o seu nome e temática ao facto de Milhazes ter ido viver para Moscovo em 1977, em pleno regime soviético, liderado por Leonid Brejnev, licenciando-se em História da Rússia na Universidade Estatal da capital russa.

Milhazes só regressaria a Portugal em 2015, atravessando vários períodos da história soviética e russa. Durante estas décadas, traduziu várias obras do russo para português e atuou como correspondente jornalístico para órgãos como o Público, a TSF e a SIC, com a qual ainda colabora.

Em 2013 foi distinguido com a Ordem do Mérito da República Portuguesa.

