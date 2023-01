Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com João Botelho:

O realizador João Botelho é o parceiro de passeio de José Sá Fernandes neste episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas, numa conversa que é limitada por duas “rosas”: a Rua da Rosa, no Bairro Alto, e o Largo da Rosa, em Alfama. De aventuras a subterrâneas à história de quando José Sá Fernandes foi figurante num filme do cineasta, esta é uma conversa que atravessa algumas das zonas mais emblemáticas de Lisboa com uma das mais notáveis figuras do cinema nacional.

