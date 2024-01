Disposta 175 metros acima do solo e com um vão de 516 metros entre as margens de Canelas e Alvarenga, a estrutura do distrito de Aveiro já recebeu mais de 280.000 visitantes desde a sua inauguração, em 2021.

No que se refere aos estudantes com comprovativo de frequência escolar, os que tinham até 17 anos já beneficiavam de preço reduzido, mas, a partir de fevereiro, o desconto alarga-se a qualquer idade e o novo tarifário prevê ainda mais 10% de redução para grupos em visitas letivas.

A presidente da Câmara Municipal, Margarida Belém, disse que o objetivo é “reforçar o papel do município como espaço de conhecimento, já que o Arouca Geoparque Mundial da UNESCO é um território de ciência e o seu rico património natural e cultural é um recurso importante para consolidar aprendizagens escolares”.

Quanto ao tarifário familiar, a finalidade é acompanhar as mudanças na sociedade e incluir os agregados mais pequenos na lista de beneficiados.

“A visita à 516 Arouca é um excelente programa para ser feito em família e, como estamos atentos às novas dinâmicas familiares, criámos um novo pacote dirigido às famílias monoparentais”, defendeu a autarca, referindo-se ao crescente número de agregados nessas condições.

Outra alteração no acesso à Ponte 516 Arouca é a que agora permite mudar o pórtico de entrada, que tem sempre que ser selecionado previamente, no momento da compra, com a entrada por Alvarenga ou por Canelas a implicar uma diferença de sete quilómetros de viagem antes do começo da visita. A partir de 01 de fevereiro, contudo, passa a ser possível alterar o ponto de entrada na 516 Arouca e também a respetiva hora, desde que a estrutura tenha vagas para o horário e local pretendido.

“Mas esta alteração gratuita tem que ser obrigatoriamente para o mesmo dia e só pode ser realizada uma vez”, realçou Margarida Belém.

Em 2023, a Ponte 516 Arouca recebeu cerca de 83.600 visitantes e, desse universo, 63% tinha nacionalidade portuguesa. Quanto à proveniência dos outros visitantes, destacaram-se os turistas espanhóis, que representaram 12,31% do total de acessos, e os franceses, que constituíram 8,35% das entradas.

Seguiu-se a Alemanha, com 2,96% dos visitantes, os Estados Unidos da América, com 1,87%, e os Países Baixos, com 1,37%.

Embora com números menos significativos quando analisados a título individual, uma série de outros países marcaram igualmente presença na ponte, representando, em conjunto, 10,11% do total de visitantes de 2023.