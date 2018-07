Vicente Alves do Ó revela que se inspirou numa "pequena notícia" publicada "há muitos anos" no jornal Correio da Manhã sobre "um casal de estrangeiros que tinha sido apanhado por fazer pequenos delitos no Alentejo e que foi preso".

Quanto ao filme, o cineasta desvenda que este se desenrola em Lisboa e Serpa, no distrito de Beja, "e acaba na Patagónia, no Chile", mas nota que as filmagens das cenas finais foram realizadas na cidade alentejana e não na América do Sul.

"Usámos o máximo possível" de cenários no Alentejo, adianta Vicente Alves do Ó, indicando que foram filmadas na cidade alentejana cenas como uma perseguição de automóveis ou um voo de balão de ar quente, entre outras.

Segundo o também argumentista do filme, as rodagens, que terminaram este mês, prolongaram-se durante quatro semanas, uma delas em Serpa, seguindo-se, nos próximos quatro meses, trabalho de pós-produção.

"Voltar ao Alentejo é sempre um prazer e cada vez gosto mais de escrever histórias e fazer filmes fora de Lisboa", porque na capital, "com o turismo, torna-se muito complicado" para filmar, "principalmente no centro", diz o realizador, natural de Sines, na costa alentejana.

"Quero-te tanto" vai ter estreia nacional a 13 de dezembro, revela Vicente Alves do Ó, prevendo a realização de antestreias em Lisboa e em Serpa.

Esta comédia romântica da produtora Ukbar Filmes, em coprodução com a TVI e o apoio dos dois municípios e outras entidades, conta com a participação dos atores Pedro Teixeira e Benedita Pereira, como protagonistas, Dalila Carmo, Fernanda Serrano, Paulo Pires e Alexandra Lencastre, entre outros.