É provável que quem cresceu ou partilhou infância com crianças no final dos anos 90 até meados da década de 2000 esteja a par ou já tenha pelo menos ouvido falar de séries infantis como “Unfabulous”, “The Amanda Show”, “Drake & Josh”, “All That”, “Zoey 101” ou “iCarly” — que criaram estrelas como Ariana Grande ou Emma Roberts. O que já não é tão provável é que tenha ouvido falar em Dan Schneider, o homem que criou e produziu todos esses programas.

Agora, surge uma nova série documental que revela alegações de comportamento tóxico e até predatório no estúdio da casa-mãe, o Nickelodeon, canal americano famoso por produzir conteúdos que colam os mais novos ao ecrã.

Chama-se “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” e é mais um produto do canal Investigation Discovery (ID), que nos últimos tempos tem produzido várias séries de true crime que têm ganhado bastante atenção como é o caso de “The Curious Case Of Natalia Grace: Natalia Speaks” ou “Jared From Subway: Catching A Monster”.

Nesta série, as realizadoras Mary Robertson e Emma Schwartz expõem os dramas por trás da fachada otimista do império criado por Dan Schneider. Com recurso a imagens de arquivo e a entrevistas a protagonistas, guionistas e membros da equipa técnica das séries, a dupla revela um ambiente de abuso, sexismo, racismo e dinâmicas impróprias com menores de idade.

“Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” expõe o padrão de comportamentos inadequados, abusivos e de manipulação que se estendeu ao longo de décadas e mostra como estes programas, que marcaram a infância e adolescência de milhões de jovens, são agora o trauma sombrio de um grupo de pessoas que vive atormentada com o seu passado na televisão.