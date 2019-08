O projeto Raízes — Redes Locais para o Turismo Sustentável e Inclusivo em Santo Antão — é uma iniciativa promovida pela Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), em parceria com três associações locais e com as autarquias do Paul e do Porto Novo e o Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE) do Mindelo.

Financiado pela União Europeia e pelo instituto Camões, o projeto está em curso desde setembro de 2017 e tem a duração de três anos.

Neste período, o Raízes já penetrou em toda a ilha de Santo Antão, com mais profundeza nos concelhos do Paul e Porto Novo, tendo já realizado várias iniciativas, segundo Dilma Gomes, coordenadora do projeto na também conhecida como “ilha das Montanhas”.

A implementação de dois centros de interpretação do território e posto de turismo, a publicação de vídeos e artigos promocionais, a participação em várias atividades para divulgar Santo Antão, o mapeamento de todos os atores ligados ao turismo e ao património natural e cultural e a aposta na formação são algumas das iniciativas já realizadas.

Mas a face mais visível é a sinalização de 74 caminhos vicinais, num total de 455 quilómetros de caminhos rurais, na segunda maior e ilha mais a norte de Cabo Verde, com uma área de 779 quilómetros quadrados e cerca de 47 mil habitantes, que vivem essencialmente da agricultura, pecuária, pesca e comércio.