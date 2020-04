A 63.ª edição do festival, organizado pelo Cineclube de São Francisco, marcada para abril, foi cancelada por causa da covid-19, mas a organização manteve a atribuição dos prémios, tendo distinguido Pedro Costa com o “Golden Gate Persistence of Vision 2020″.

O prémio é atribuído ‘à boleia’ do filme “Vitalina Varela”, que teve estreia e distribuição nos Estados Unidos, em fevereiro.

Para o festival, a “singular identidade cinematográfica [de Pedro Costa] combina a observação e a reinvenção ficcional, numa forma que vai muito para além do documentário e que toca a vanguarda”.

De acordo com a produtora OPTEC Filmes, o prémio agora atribuído a Pedro Costa “celebra cineastas cuja obra vai para além das tradicionais fronteiras do cinema narrativo”.

Desde que teve estreia mundial em 2019, no festival de Locarno, na Suíça, “Vitalina Varela” já foi exibido em mais de cinquenta outros festivais de cinema, cinematecas e retrospetivas dedicadas a Pedro Costa.