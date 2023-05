Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa sublinha que a distinção “reconhece o impacto da intervenção na comunidade, o seu valor social e a mais-valia que representa para o futuro da cidade”.

Em causa está a reabilitação da ala nascente do Convento do Desagravo, situado junto ao Panteão Nacional, que representou um investimento municipal de 1,5 milhões de euros e cujas obras foram concluídas em junho de 2022.

“A operação de reabilitação consistiu na adaptação integral das condições físicas e funcionais da ala nascente do Convento, incluindo o reforço da estabilidade estrutural, a melhoria do desempenho sísmico e energético do edifício e uma organização funcional em zonas distintas, dividido em áreas de berçário, receção e área administrativa, zonas de atividades, área de serviços/pessoal e zona exterior”, explica a autarquia.

Nesse sentido, a intervenção na ala nascente permitiu concluir a reabilitação do Convento do Desagravo e a entrada em funcionamento de uma nova creche complementar à Escola Básica e ao Jardim de Infância de Santa Clara, do agrupamento de escolas de Gil Vicente.

“A creche tem capacidade para 42 crianças dos quatro aos 36 meses e assume um papel fundamental para apoiar as famílias e garantir o desenvolvimento social e cognitivo das crianças, contribuindo para os objetivos de inclusão social e de combate à pobreza e discriminação”, é ainda indicado na nota.

Os prémios SIL do Imobiliário são uma organização anual da Fundação AIP (Associação Industrial Portuguesa), através da Lisboa FCE (Feiras, Congressos e Eventos).

Além da categoria de “reabilitação urbana” estiveram também em concurso prémios para “melhor campanha de lançamento”, “inovação”, “responsabilidade social”, “construção sustentável e eficiência energética” e “melhor empreendimento imobiliário”, assim como distinções nas subcategorias de comércio, serviços, logística, habitação e turismo.