A rede de exibição cinematográfica em Portugal tinha mais 14 salas no primeiro semestre deste ano, mas perdeu 1,3 milhões de espectadores, comparando com o mesmo período de 2017, revelou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Segundo dados estatísticos compilados pelo ICA, no primeiro semestre a rede comercial de cinema em Portugal dispunha de 552 salas, que acolheram 320 mil sessões de cinema, vistas por 6,5 milhões de espectadores e que renderam 35,6 milhões de euros de receita bruta de bilheteira.

Comparando com o primeiro semestre de 2017, isto significa um aumento de 14 salas, mas uma quebra de 1,3 milhões de espectadores (menos 17%) e de 5,7 milhões de euros de bilheteira (menos 13,9%).

Em média, numa comparação entre semestres, em cada sessão de cinema o número de espectadores desceu de 24,4 para 20,5.

As estatísticas do ICA revelam ainda que até junho já foram exibidos 599 filmes nos cinemas, dos quais 195 foram em estreia. No primeiro semestre de 2017 tinham sido 566 filmes exibidos, dos quais 176 em estreia comercial.

A nível regional, a maioria dos distritos perdeu espectadores, exceto Évora, que passou de sete para 12 salas de cinema, aumentando naquele período de 11 mil espectadores para 93 mil espectadores.

O filme mais visto pelos portugueses neste semestre foi “As cinquentas sombras livre”, de James Foley, com 430 mil espectadores.

Com cerca de 45.422 espectadores, “Bad Investigate”, de Luís Ismael, foi o filme português com maior audiência em sala, seguido de “Soldado Milhões”, de Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles, com 24.482 espectadores, e “Ruth”, primeira longa-metragem de António Pinhõa Botelho, com 6.596 espectadores.