O reggae desenvolveu-se em Kingston, reunindo influências de outros dois géneros musicais também originários da Jamaica: o ska (que surgiu no final da década de 1950) e o rocksteady (cujos primeiros registos datam de meados dos anos 1960).

A primeira canção a utilizar o termo reggae foi “Do the Reggay”, de Toots and the Maytals, gravada em 1968.

Ao longo do tempo, o reggae foi passando por várias fases e desdobrando noutros estilos como o roots reggae, o ragga, o dancehall ou o pop reggae.

Ao roots reggae (algo como o “reggae raiz”, em português) estão ligados nomes como Max Romeo, Horace Andy, Peter Tosh e Bob Marley, por muitos considerado o ‘rei’ do reggae jamaicano, cujas canções – como “Redemption Song”, “No Woman No Cry”, “Get Up Stand Up” ou “Could You Be Loved” - têm atravessado gerações e fizeram com que aquele estilo musical fosse ouvido um pouco por todo o mundo.

Além dos muitos músicos que influenciou, Bob Marley, pai de pelo menos 11 filhos, gerou seis artistas ligados ao reggae: Damian Marley, Ziggy Marley, Stephen Marley, Julian Marley, Ky-Many Marley e Sharon Marley.