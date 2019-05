“De 13 de junho a 22 de setembro de 2019, mostrando trabalhos que abrangem toda a sua carreira desde a década de 1960, esta será, em 20 anos, a primeira grande retrospetiva do trabalho de Paula Rego, no Reino Unido”, lê-se no ‘site’ da galeria, citado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, num comunicado hoje divulgado.

“Obedience and Defiance” (“Obediência e Provocação”, em tradução livre), que estará patente na ML Gallery, durante este verão, inclui “pinturas inéditas e trabalhos em papel, da família da artista e amigos íntimos, que refletem a perspetiva de Paula Rego como uma mulher imersa em questões sociais urgentes e assuntos atuais”.

A seleção de trabalhos reflete “os desafios morais para a humanidade”, destaca por sua vez a galeria, que recorda a abordagem “da violência, da discriminação de género e da opressão política”, na obra da artista portuguesa.

“Há pinturas e gravuras relacionadas com o tráfico de crianças escravas, no norte da África (1996-98), com o aborto (1998-2000) e com a mutilação genital feminina (de 2009)”, escreve a título de exemplo a MK Gallery, no seu ‘site’.

“Muitas das imagens refletem as raízes portuguesas e o universo da infância da artista, e respondem também a assuntos atuais”, segundo a galeria da capital britânica.