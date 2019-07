José Loureiro foi premiado pela exposição "A Vocação dos Ácaros", apresentada no ano passado na Fundação Carmona e Costa, em Lisboa, enquanto Ricardo Bak Gordon foi distinguido pelo conjunto do seu percurso e também pelo modo como “trabalha com os fundamentos da disciplina”, lê-se no comunicado divulgado pelo Ministério da Cultura, no portal do Governo.

O júri destacou, no conjunto da obra do arquiteto, o projeto da escola em Romanshorn, na Suíça, e a exposição apresentada em 2018 na Garagem Sul do CCB, com o título "Building Stories/ Histórias Construídas".

Os prémios de Artes Visuais e Arquitetura AICA/ Ministério da Cultura, com o apoio Millenium bcp, são atribuídos anualmente a duas personalidades, da arquitetura e das artes visuais, "cujo percurso profissional seja considerado relevante pela crítica e cujo trabalho tenha estado particularmente em foco no ano" a que o galardão diz respeito, neste caso, 2018.

O Júri dos Prémios AICA 2019 foi presidido pelo arquiteto Ricardo Carvalho, integrando ainda Celso Martins, Paulo Tormenta Pinto, Rui Mendes e Luísa Soares de Oliveira.