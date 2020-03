Numa nota enviada ao SAPO24, a organização diz estar "a acompanhar a situação relativa ao COVID-19 e a forma como isso impacta o mercado de entretenimento".

O Rock in Rio Lisboa assume ainda estar "a trabalhar de perto com as autoridades de saúde, seguindo as suas recomendações", mas, ao mesmo tempo, "a estudar soluções alternativas".

"Assim que tivermos mais informações, comunicaremos", promete o festival que se realiza no Parque da Bela Vista.

O Rock in Rio Lisboa 2020 esta agendado para os dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Do cartaz fazem parte artistas como The Black Eyed Peas, Duran Duran, Anitta, Foo Fighters e Post Malone.

Esta quarta-feira, a artista cubana Camila Cabello anunciou o adiamento da sua digressão, que a 20 de junho devia passar por Portugal, para um concerto no Rock in Rio Lisboa.

"The Romance Tour" tinha início a 25 de maio, em Oslo, e terminava em setembro, em Miami, nos EUA. A artista tinha a sua estreia, em nome próprio, no dia 20 de junho, no festival.