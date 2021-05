"Os fãs já podem respirar de alívio: Duran Duran, a-ha, Bush e Xutos & Pontapés já estão confirmados para subirem ao Palco Mundo a 25 de junho", avançou esta segunda-feira o Rock in Rio Lisboa.

Com as quatro confirmações, mantém-se o alinhamento previsto para a edição deste ano, novamente adiada devido à pandemia.

Os bilhetes já adquiridos mantém-se válidos para a nova data, adianta a organização em comunicado.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa foi reagendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista.

Além dos nomes confirmados esta segunda-feira, fazem também parte do cartaz do Palco Mundo Foo Fighters, The National e Liam Gallagher.