"De ano para ano, as pessoas querem mostrar sempre melhor e fazer trabalhos com mais pormenores" para que "elogiem a sua rua", contou à Lusa, referindo que existe também uma "competição saudável" entre a população para mostrar que "a sua rua é melhor que a dos outros".

Luísa Calapez, que é a responsável pela Oficina das Ruas Floridas, em Redondo, é uma das pessoas envolvidas na ornamentação, que trabalha desde novembro do ano passado, com outros moradores da Rua Cândido dos Reis, na decoração desta artéria com o tema "O Jardim das Fadas".

Depois de um longo interregno, o município retomou há 26 anos as tradicionais festas populares da vila, em que a população ornamenta as ruas com figuras, flores e outros motivos em papel colorido, com entrada livre.

Os temas escolhidos pelos moradores, considerados autênticos artistas, são os mais variados, desde motivos etnográficos e florais até histórias imaginárias e exóticas, num evento que "abrange uma área grande da vila" e que em 2017 recebeu mais de meio milhão de visitantes.

Cada rua apresenta um tema diferente, escolhido livremente pelos moradores, que o mantêm em segredo até ao dia da saída do programa.

Os registos escritos mais antigos indicam que a ornamentação das ruas remonta a 1838, tendo passado a ter caráter bienal em 1998.

O programa dos festejos inclui, entre outras iniciativas, espetáculos musicais, com destaque para as atuações de Anselmo Ralph, no primeiro dia, e Toy, a 01 de agosto, encontros de bandas filarmónicas, festival de folclore, corrida de toiros, atividades desportivas, atuação de dj e animação de rua.

Fado, cante alentejano, gastronomia, exposições e mostras de artesanato e de produtos regionais são outros atrativos das festas.