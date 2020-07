Termina Festival ao Largo

Duas estreias da Companhia Nacional de Bailado, a par de espetáculos de música, teatro e cinema, foram propostas da edição deste ano do Festival Ao Largo, que se realizou no Palácio da Ajuda.

Programa:

Companhia Nacional de Bailado interpreta em estreia absoluta "Symphony of Sorrows" de Miguel Ramalho e "Algo-ritmo" de Xavier Carmo e Henriett Ventura.

21:30 - Palácio da Ajuda, em Lisboa

Inauguração da exposição "Incómodo"

A mostra, organizada em parceria pelo Museu Municipal de Faro e pelo projeto MANICÓMIO, é uma exposição de arte contemporânea (pintura, escultura e cerâmica) que reflete anos de arte. O Manicómio é o primeiro espaço de criação de Arte em Portugal, onde conjuga a criação e a aproximação dos artistas residentes que experienciaram ou experienciam doença mental ao público, num único espaço de inovação e criatividade.

Até 30 de agosto.

18:00 - Museu Municipal de Faro.

Concerto de Ana Quintans, Ricardo Ribeiro & Os Músicos do Tejo

Repete dia 26 de julho, em Lisboa.

21:30 - Mosteiro de Alcobaça, Cerca.

Inauguração da exposição "Histórias de Um Lugar"

Da autoria de Maria Jesus Agra.

17:00 – Quinta da Cruz, Centro de Arte Contemporânea de Viseu.

Prossegue 25.ª edição de Sementes - Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público

Organizada pelo Teatro Extremo.

Até 02 de agosto.

Programa:

19:00 – Praça da República, Moita.

11:00 e 16:00 – Teatro-Estúdio António Assunção, Almada.

*Programação completa em https://www.teatroextremo.com/sementes-programacao/

Teatro: apresentação da peça “O Conto da Ilha Desconhecida”

De José Saramago, com encenação de Rita Lello, no âmbito de "A Barraca a Céu Aberto".

Até 16 de agosto.

17:00 – Jardim Nuno Álvares (Jardim de Santos), em Lisboa

Concerto de Samuel Úria

Com a convidada, a voz dos Best Youth, Catarina Salinas.

21:30 - Centro de Artes de Águeda.

Teatro: peça "Histórias com chapéus"

Uma criação de Inês Fouto e Osvaldo Maggi, encenação de Osvaldo Maggi e interpretação de Inês Fouto.

16:00 - Casa do Coreto.

Termina "Drive IN" na 24.ª edição do Festival Internacional de Cinema Avanca 2020

O Avanca é uma organização Cine-Clube de Avanca e Município de Estarreja, com o apoio do ICA / Ministério da Cultura, do IPDJ, da CIRA, da Junta de Freguesia de Avanca, do Agrupamento Escolar de Estarreja, da Escola Egas Moniz, da Paróquia e das Associações de Avanca, contando ainda com o apoio de várias universidades e escolas de ensino superior do país, empresas e outras instituições da região.

O último dia conta com a atuação de Nuno Norte, o vencedor do “Ídolos” da SIC e um dos protagonistas do filme de Luís Moya.

18:00 - Apresentação do livro “Federico Fellini, a inevitabilidade da arte” da autoria de Anabela Branco de Oliveira.

Espaço exterior da Escola Egas Moniz de Avanca.

Prossegue programa "Verão. O melhor dos Mundos Possíveis"

O Centro Cultural de Belém assinala este verão com uma programação ao ar livre.

Até 26 de julho.

Programa:

10:00 - Yoga (Jardim das Oliveiras);

11:30 - Showcooking (Jardim da Pedra);

11:00/14:00/15:30/17:00 - Jardins abertos;

21:30 - Concerto dos Keep Razors Sharp (Praça CCB).

Concerto de Tim

Tim apresenta-se em nome individual com o álbum “20 – 20 – 20”.

22:00 - Parque do Palácio da Galeria.

Prossegue ciclo “Fados de Amália no Casino Estoril”

O ciclo celebra o 100.º aniversário de Amália Rodrigues com o apoio da Fundação Amália Rodrigues. O programa inclui concertos das fadistas Sandra Correia, Célia Leiria, e Joana Amendoeira, acompanhadas por Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, e por Ivan Cardoso e Pedro Soares na viola de fado.

Prossegue dia 29 de julho.

18:00 - Concerto de Célia Leiria.

Lounge D do Casino Estoril.

Inauguração da exposição "Fazer de casa labirinto"

Uma exposição coletiva com trabalhos inéditos de nove artistas que abordam o impacto da pandemia na vivência do espaço e nas relações.

“Fazer de casa labirinto” é o resultado de um projeto transdisciplinar com curadoria de Ana Cristina Cachola e Sérgio Fazenda Rodrigues. Em exposição estão trabalhos de pintura, fotografia, instalação e performance da autoria de Carla Cabanas, Fernão Cruz, Gisela Casimiro, Henrique Pavão, Horácio Frutuoso, Mané Pacheco, Nuno Nunes-Ferreira, Sara Mealha, e Susana Mendes Silva. "Fazer de casa labirinto" será vertida em livro a lançar em setembro.

O projeto é promovido pela galeria Balcony e conta com o financiamento do Fundo de Emergência Social da Câmara Municipal de Lisboa.

Patente até 16 de setembro.

14:00/19:00 - Galeria Balcony (rua Cel. Bento Roma, 12A), em Lisboa.

Inauguração da exposição "A Porta do Mar"

De Guilherme Parente, com curadoria de José Alexandre de São Marcos.

Patente até 24 de outubro.

09:30/17:00 - Galeria do Castelo de Mértola.

Prossegue ciclo de espetáculos de humor "Re-creio"

Evento de humor ao ar livre criado e produzido pela H2N-Phenomena Makers, com a participação em espetáculos de stand-up comedy e de conversas em dupla, de Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso, Salvador Martinha e Luana do Bem, Beatriz Gosta e Rita Blanco, Eduardo Madeira, Carlos Coutinho Vilhena, Guilherme Geirinhas e Diogo Batáguas.

Até 26 de julho.

Programa:

19:30 - Carlos Coutinho Vilhena no Recreio.

22:00 - Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso - Recreio.

Estádio do Jamor (Campo de Rugby).

Concerto em livestreaming de André Fernandes Trio

O Hot Club Portugal prossegue os concertos em livestreaming - Hot@home - disponiveis na plataforma Crowdcast, podendo assim serem visualizados em diferido.

Concerto do trio formado por André Fernandes, guitarra; Nelson Cascais, contrabaixo, e Diogo Alexandre, bateria, em direto do Hot Clube a partir das 22:00.

Inauguração da exposição "Earthkeeping / Earthshaking – arte, feminismos e ecologia"

A mostra parte da 13.ª edição da revista de arte feminista norte-americana Heresies, que em 1981 dedicou a sua edição à exploração das relações entre feminismo e ecologia. Intitulada “Earthkeeping / Earthshaking”, esta edição contou com a contribuição de autoras de várias nacionalidades, entre elas a crítica de arte Lucy Lippard, as artistas Ana Mendieta, Faith Wilding, Bonnie Ora Sherk, Cecilia Vicuña, e a escritora Gioconda Belli.

Com curadoria de Giulia Lamoni & Vanessa Badagliacca. Até 04 de outubro.

14:30/19:00 - Galerias Municipais, Galeria Quadrum.

Concerto de João Moniz

O jovem músico açoriano apresenta o seu primeiro EP, "Saudade".

21:30 (locais, 22:30 em Lisboa) - Teatro Micaelense, Ponta Delgada.

Prossegue ciclo de concertos "Vilas People"

Conjunto de oito concertos, que decorrem em Caminha e em Vila Praia de Âncora, numa iniciativa do município de Caminha.

Até 12 de setembro.

Programa:

Concerto de The Legendary Tigerman.

22:00 - Dólmen da Barrosa, Vila Praia de Âncora.

Termina ciclo de concertos “Jazz na Real Vinícola”

Promovido pela Câmara Municipal de Matosinhos e a Orquestra Jazz de Matosinhos, o ciclo decorreu todos os sábados de julho.

22:00 - Apresentação do filme-concerto "O Couraçado Potemkin", uma encomenda da Casa das Artes de Famalicão, estreado mundialmente em outubro de 2019 no âmbito do Observatório de Cinema Close-Up.

Praça exterior da Real Vinícola.