“O programa mantém uma amostra de estilos, que são essenciais para uma perceção do universo de influências que o Jazz possui e proporciona, assim como novas correntes”, resumiu à agência Lusa Carlos Mota, diretor do festival Caldas Nice Jazz e do Centro Cultural e de Congressos (CCC) de Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

Os concertos no palco principal do CCC estão concentrados entre 25 de outubro e 3 de novembro e arrancam com a Orquestra Jazz de Matosinhos, que promete revisitar o repertório da história do jazz entre 1925 e 1955, quando as orquestras animavam os principais espaços de diversão noturna.

Num concerto comentado pelo crítico Manuel Jorge Veloso, a Orquestra Jazz de Matosinhos interpreta peças de músicos como Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman ou Dizzy Gillespie.

No dia seguinte, atua o trio de Salomão Soares (na fotografia), que é considerado um dos novos talentos atuais entre os pianistas brasileiros e que, em 2017, conquistou o primeiro prémio do MIMO Festival, no Brasil, e foi finalista no Festival Internacional de Piano de Montreux, na Suíça.