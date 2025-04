O programa cultural inclui um mini concerto de Tony Carreira, além de atuações de um grupo de Pauliteiros de Miranda e outro de Cante Alentejano, e, por razões de segurança, a lotação do espaço está limitada a 2.000 pessoas, pelo que os visitantes devem levantar hoje os bilhetes gratuitos na residência oficial em São Bento (Lisboa).

“Este ano, por respeito ao luto nacional pela morte do Papa Francisco, vamos evocar conjuntamente o 25 de Abril e o 1.º de Maio”, refere Luís Montenegro, num vídeo publicado nas redes sociais.

O primeiro-ministro convida os portugueses a juntarem-se nesta celebração conjunta destas duas datas, que classifica como “marcos da liberdade”, das políticas de justiça social e da “garantia de igualdade de oportunidades”.

“Vamos evocar estas duas datas e conviver, junte-se a nós”, apela.

De acordo com informação disponível nas redes do Governo, as portas abrem às 9:00 e, a partir das 11:00, haverá “atuações representativas da cultura tradicional portuguesa”: primeiro, os Pauliteiros de Miranda — Grupo Frauga-Picote; depois, o Grupo de Cante Os Lagoias de Portalegre.

“Às 12:00, sobe ao palco o artista Tony Carreira. As celebrações encerram às 13:00”, refere o Governo.

A lotação dos jardins de São Bento está limitada a cerca de 2.000 pessoas, “de acordo com a avaliação técnica das autoridades competentes, garantindo todas as condições de segurança e bem-estar”.

“Os bilhetes, gratuitos, poderão ser levantados presencialmente na Residência Oficial do primeiro-ministro no dia 30 de abril (hoje), entre as 13h00 e as 20h00. Cada pessoa poderá levantar até quatro bilhetes. Crianças até aos dois anos (inclusive) não necessitam de bilhete”, informa ainda o executivo.

Na semana passada, o adiamento das celebrações festivas do 25 de Abril por parte do Governo gerou críticas da oposição à esquerda.