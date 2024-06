Segundo a organização, o objetivo é minorar os constrangimentos de circulação verificados no primeiro fim de semana do Rock in Rio Lisboa, e facilitar a circulação viária no decurso do evento.

Condicionamentos de trânsito entre nos dias 22 e 23 de junho:

IC2 no acesso à Rotunda da República da Colômbia;

Rotunda da Av. Dom João II com a Av. da Peregrinação;

Praça do Venturoso;

Rotunda dos Vice-Reis;

Vias junto à Gare do Oriente – rotunda da Av. Aquilino Ribeiro Machado com Av. do Índico e rotunda da Av. de Berlim com Av. do Pacífico;

Eixo Central da Av. Dom João II entre a Gare do Oriente e a Rotunda da República da Colômbia, em ambos os sentidos;

Mantêm-se as restrições anteriormente implementadas na Via do Oriente, Passeio dos Heróis do Mar e rotunda entre a Rua Domingos José de Morais com a Rua Roald Amundsen e Rua da Cotovia (sob o viaduto IC2);

As estações GIRA junto ao Pingo Doce – Parque das Nações Norte e Colégio Pedro Arrupe estarão desativadas, encontrando-se apenas em funcionamento a estação GIRA 113 – Parque das Nações (entre a Rua das Vigias e o Passeio do Levante);

TVDEs, trotinetes e bicicletas dos vários operadores não poderão aceder à envolvente condicionada;

O ponto preferencial para tomada e largada de passageiros em TVDE’s, será na área de jurisdição do Município de Loures, no acesso à Ponte ciclopedonal sobre o rio Trancão, devidamente coordenado pela entidade policial presente no local; - Ainda no Município de Loures irão verificar-se constrangimentos na EN 10 c/ Rua Domingos José Morais e a EN 10 c/ Rua Fábrica da Loiça de Sacavém.

Todas as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão coordenados no local pelas entidades policiais.

Serão ainda garantidos os acessos aos moradores e lojistas, desde que se façam acompanhar de comprovativo de residência.

Recomendações para melhor mobilidade:

Face existência de outros eventos na envolvente do Rock in Rio, e consequente pressão na circulação rodoviária e pedonal nesta área, a organização do evento deixa ainda algumas recomendações para uma melhor mobilidade:

Evitar circular nas zonas envolventes ao Parque Tejo;

Evitar estacionar o veículo em zonas não autorizadas;

Caso seja necessário utilizar veículo automóvel, preliminar os parques de estacionamento público disponíveis nas imediações;

Certificar que os percursos habitualmente utilizados não estão condicionados ao trânsito automóvel;

Verificar antecipadamente os percursos alternativos;

Utilizar os transportes públicos existentes e ainda os disponíveis para apoio ao evento (comboios CP com destino a Sacavém e shuttles).

Funcionamento dos shuttles (autocarros):

Tal como reportado pelo SAPO24 no fim de semana passado, a utilização dos shuttles foi um dos maiores problemas detetados na organização do evento, observando-se filas de mais de uma hora para este transporte de acesso ao recinto.

Para um melhor funcionamento do shuttle foram tomadas as seguintes medidas: