Numa conferência de imprensa de apresentação do plano de atividades para 2025, a presidente do conselho de administração, Ana Pinho, fez um balanço não só do ano que está agora a encerrar, mas também dos nove anos de mandato à frente da fundação.

“Tudo o que fazemos, fazemos com o objetivo de servir o público, os números são só uma parte”, afirmou Ana Pinho.

A presidente do conselho de administração apresentou uma série de dados do acumulado dos nove anos em que dirigiu a fundação, comparando com o período equivalente anterior, que mostram que a instituição recebeu 7,3 milhões de visitantes entre 2016 e 2024, por comparação a 3,9 milhões de pessoas entre 2007 e 2015.

Ana Pinho lembrou que, pelo meio desse período, estão os anos da pandemia de covid-19, o que significa que sem esse impacto o crescimento teria sido maior.

De acordo com a responsável da fundação, foram apresentadas 185 exposições nesses nove anos, por comparação a 126 no período anterior, e a coleção de Serralves valorizou-se para 130 milhões de euros, consolidando-se como peça central da instituição e com objetivos de expansão.

“[A coleção] foi uma área estratégica para nós com um resultado muito impressivo e é nossa intenção continuar a atrair novas coleções e arquivos para Serralves”, afirmou Ana Pinho, que já foi anunciada como a futura presidente do Conselho de Fundadores de Serralves, substituindo Rui Vilar.

Com um agradecimento a toda a equipa da fundação, Ana Pinho terminou a intervenção no começo da conferência de imprensa dizendo que “a fundação é hoje uma fundação sólida, dinâmica, próxima do publico”.