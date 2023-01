Interpretada pelo trio Jason Segel (o Marshall de "How I Met Your Mother"), Jessica Williams (a Mia da segunda temporada de "Love Life") e o veterano Harrison Ford, esta comédia dramática gira em torno de um psicoterapeuta enlutado (Segel) e a experiência que decide fazer na sua vida: ser brutalmente honesto com todos os que se cruzam no seu caminho.

Mas será que esta nova abordagem vai realmente ajudá-lo a superar a morte da mulher? É que a tristeza avassaladora que o consome e esta nova resolução, apesar de ter a esperança que ajude quem o rodeia, fazem sobressair o pior que há em si. Mais: não dá jeito nenhum no trabalho.

O que ultimamente nos obriga a fazer a questão: será que a honestidade o trará de volta à luz? É que o vamos saber nas próximas semanas. Para já, de uma coisa temos a certeza: Harrison Ford roubou toda a nossa atenção em cada cena que entra.

A série, que terá 10 episódios, é uma co-criação de Jason Segel, Bill Lawrence (argumentista e co-criador de "Ted Lasso") e Brett Goldstein (o Roy Kent de "Ted Lasso").