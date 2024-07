A Quinta da Pacheca é a empresa responsável por recuperar esta tradição da cultura portuguesa e apresenta a ‘Malga de Vinho’, uma criação da responsabilidade do arquiteto Siza Vieira.

Com o desígnio de "aliar a tradição à modernidade das linhas" pelas quais o arquitecto premiado é conhecido, a peça de cerâmica "tem um diâmetro de bordo de aproximadamente 13 centímetros e uma altura de sete centímetros e podendo ser adquirida por um valor de 14,95 euros a unidade. A empresa vai também colocar em comercialização um pack com duas malgas, por um valor de 29,90 euros.

A administração da Quinta da Pacheca, produtor no Alto Douro Vinhateiro, sublinha que a ideia "reforça o compromisso da empresa com a preservação e divulgação do património nacional" para "perpetuar a autenticidade do que é genuinamente português, seja através do enoturismo, ou em cada 'detalhe' das iniciativas" que organizam.

A experiência de beber vinho numa malga “ajuda a puxar pelo fio de recordações e é uma forma de nos conectarmos com as tradições ancestrais, proporcionando uma viagem pelas memórias e um vislumbre da rica história portuguesa”. Simultaneamente, acredita o produtor de vinhos do Douro, “é uma experiência para gerações mais novas”. Acredita que existe "apetência" das gerações mais novas para "explorar elementos que mergulham nas tradições, por tudo o que é diferente e endógeno".

Com o beber da malga cria-se “um brinde à elegância minimalista e à arte funcional, tornando cada momento numa experiência estética única”, reforça a administração em comunicado.

“No desenho desta malga não podia fazer mais uma, igual às demais. Pensei, acima de tudo, nos aspetos funcionais, aqueles que permitem segurar bem uma malga. O design baseou-se na utilidade do objeto”— explicou Álvaro Siza Vieira.

As origens da malga remontam à Idade Média, altura em que era um objeto obrigatório em qualquer lar. "No que ao vinho diz respeito, graças à amplitude da calota, permitia uma libertação total dos aromas e, simultaneamente, o contemplar das tonalidades do vinho, tingidas na cerâmica branca".

A Quinta da Pacheca, que integra o Grupo Terras & Terroir, é um dos produtores de vinho da região do Douro cujas origens remontam a meados do século XVIII.