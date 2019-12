A segunda edição do festival está marcada para os dias 3 e 4 de abril no Centro de Congressos do Estoril (Cascais), onde serão colocados quatro palcos dedicados à música eletrónica e urbana.

Trikk, Inês Duarte, L Ali (c/ Vulto AV), DJ Adamm, Ornella, Zé Ferreira e Co$tanza são os restantes artistas anunciados hoje.

Para o cartaz de 2020 do festival tinham já sido revelados nomes como Kindness, Ezra Collective e Lhast.