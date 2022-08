Tem 52 anos, é manequim e atriz, e um verdadeiro camaleão: a câmara ama Sofia Aparício, e ela faz uso do poder que tem. Neste episódio do podcast ‘Um Género de Conversa’, não teve qualquer pudor em falar do lado mais obscuro da moda, das drogas, do assédio sexual, das exigências com peso e medidas corporais, de como é o processo de envelhecer enquanto ícone nacional de beleza. Não é nenhuma santa, nem quer ser. Mas é dona do seu nariz, fazendo do seu lugar de visibilidade um espaço de intervenção.

Sofia Aparício

 Nasceu a 2 de junho de 1970, em Viana do Castelo, era uma miúda muito tímida, achava-se feia e queria ser astronauta. Nestes 50 minutos de conversa com Patrícia Reis e Paula Cosme Pinto, Sofia Aparício recorda ainda que aos 13 anos já media 1,77cm e tinha noção de que o seu corpo interpelava os outros, mas não da melhor forma: "Eu era uma miúda roliça e odiava andar de metro em hora de ponta porque era apalpada. Cada vez que apanhava o metro sentia-me humilhada, revoltada, culpada, tinha medo. Ninguém tem o direito de fazer alguém sentir isso". A moda nunca esteve nos seus planos ou sonhos, mas acabou por esse o seu caminho profissional desde os 15 anos, altura em que tirou um curso de manequim na escola de Bryan MacCarthy. "A minha mãe pôs-me a tirar este curso porque achava que eu era homossexual, porque era bastante masculina. Ela nunca esperou que me tornasse manequim de profissão". Desfilou para os mais importantes estilistas portugueses e, em 1987, ganhou o concurso Miss Wonderland. Desistiu do curso de gestão na Universidade Católica para se dedicar à moda, mas a partir de 1994, começámos a vê-la também na televisão. Foi a apresentadora do mítico programa de moda da RTP1, 86-60-86, e muitos outros desafios se seguiram, incluindo o da representação. Perfecionista, versátil, eterna insatisfeita e permanentemente curiosa, é conhecida também pela sua frontalidade desafiante: “Não tenho pena nenhuma de não ser mãe. Foi uma escolha consciente e todos os dias fico feliz por ter tomado essa decisão.”. Pode subscrever o podcast Um Género de Conversa através dos links abaixo: Spotify

Apple Podcasts Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram